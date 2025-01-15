Цена DigiMetaverse (DGMV)
Текущая цена DigiMetaverse (DGMV) сегодня составляет 0.00780261 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DGMV к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DigiMetaverse:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.85K USD
- Изменение цены DigiMetaverse в течение дня составляет +0.21%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены DigiMetaverse на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DigiMetaverse на USD составило $ -0.0009073311.
За последние 60 дней изменение цены DigiMetaverse на USD составило $ +0.0103140220.
За последние 90 дней изменение цены DigiMetaverse на USD составило $ +0.0031327597217603416.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.21%
|30 дней
|$ -0.0009073311
|-11.62%
|60 дней
|$ +0.0103140220
|+132.19%
|90 дней
|$ +0.0031327597217603416
|+67.08%
Ознакомьтесь с последним анализом цен DigiMetaverse: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.25%
+0.21%
-10.53%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
We see how digital lives are becoming more significant, especially with the Metaverse upoin us. We need to act now and bring this opportunity for freedom and security to life for the people who need it most. Our three elements – DigiThree, DigiLife and DigiWare & DigiAcademy – allow us to focus on the diverse needs of enterprises, consumers and developers, bringing bespoke solutions designed to protect and elevate each audience into the digital future. Among our core team and advisors are some of the pioneers of DigiByte and ThreeFold – open source technologies that form a founding layer of the DigiCorp services. Our partnership with ThreeFold and use of DigiByte blockchain technology means we can draw on expertise, support and advice from developers within the ThreeFold and DigiByte communities – so you can always count on services backed by industry-leading insight
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€0.0075685317
|1 DGMV к USD
$0.00780261
|1 DGMV к MYR
RM0.035111745
|1 DGMV к TRY
₺0.2767585767
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¥1.2333585627
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₽0.8035908039
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₹0.6754719477
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Rp127.9116188784
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