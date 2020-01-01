Токеномика Dibs Share (DSHARE) Откройте для себя ключевую информацию о Dibs Share (DSHARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dibs Share (DSHARE) DIBS Shares (DSHARE) are one of the ways to measure the value of the DIBS Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DIBS close to peg. Официальный сайт: https://dibs.money Купить DSHARE сейчас!

Токеномика и анализ цен Dibs Share (DSHARE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dibs Share (DSHARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 60,87K $ 60,87K $ 60,87K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,88K $ 19,88K $ 19,88K Исторический максимум: $ 13 206,26 $ 13 206,26 $ 13 206,26 Исторический минимум: $ 0,293558 $ 0,293558 $ 0,293558 Текущая цена: $ 0,326627 $ 0,326627 $ 0,326627 Узнайте больше о цене Dibs Share (DSHARE)

Токеномика Dibs Share (DSHARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dibs Share (DSHARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DSHARE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DSHARE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSHARE, изучите текущую цену DSHARE!

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