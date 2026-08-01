Сегодняшняя цена Diarrheacoin

Текущая цена Diarrheacoin (DIARRHEA) сегодня составляет $ 0 с изменением 12.59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DIARRHEA на USD составляет $ 0 за DIARRHEA.

На данный момент Diarrheacoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21,559, при оборотном предложении 999.43M DIARRHEA. В течение последних 24 часов, DIARRHEA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DIARRHEA изменился на -1.30% за последний час и на -20.78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Diarrheacoin (DIARRHEA)

Рыночная капитализация $ 21.56K$ 21.56K $ 21.56K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 21.56K$ 21.56K $ 21.56K Оборотное предложение 999.43M 999.43M 999.43M Общее предложение 999,430,510.27678 999,430,510.27678 999,430,510.27678

Текущая рыночная капитализация Diarrheacoin составляет $ 21.56K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DIARRHEA составляет 999.43M, а общее предложение – 999430510.27678. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21.56K.