Что такое Diamond Launch (DLC)

Diamond Launch is an IDO protocol designed to provide users and investors with cryptocurrency projects, offering token sales for early stage, premium projects. Diamond Launch offers multiple token sales as a multi-chain IDO distribution platform, allowing investors to participate more equitably in cryptocurrency pre-sales.

Источник Diamond Launch (DLC) Официальный веб-сайт