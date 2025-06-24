Цена Diamond castle (DMCK)
Текущая цена Diamond castle (DMCK) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена DMCK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Diamond castle:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Diamond castle в течение дня составляет +11,06%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Diamond castle на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Diamond castle на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Diamond castle на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Diamond castle на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+11,06%
|30 дней
|$ 0
|-40,92%
|60 дней
|$ 0
|-69,61%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Diamond castle: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,06%
+11,06%
-25,16%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The DMCK project increases De-fi's asset value by converging the blockchain and the foreign exchange (Fx) market and issuing NFTs in conjunction with physical goods. It is a service that guarantees membership rights through NFTs, strengthens authenticity and preservation, and solves the challenges of the secondary market. NFTs are issued for each product to emphasise the authenticity of the product or digital content, information storage of physical assets, and transparency of distribution channels.
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