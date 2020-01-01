Токеномика dHealth (DHP) Откройте для себя ключевую информацию о dHealth (DHP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dHealth (DHP) dHealth - The Framework For Health-to-Earn dHealth Network offers plug-and-play components and shared blockchain infrastructure to execute global healthcare use-cases and payment systems seamlessly. DHP (Digital Health Points) is the native token of the dHealth Network. DHP are cross-chain compatible and power the global dHealth ecosystem. Currently, DHP are available as native DHP on dHealth Network and as ERC20 DHP on Ethereum. Официальный сайт: https://www.dhealth.com/ Купить DHP сейчас!

Токеномика и анализ цен dHealth (DHP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dHealth (DHP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 228,55K $ 228,55K $ 228,55K Исторический максимум: $ 0,178256 $ 0,178256 $ 0,178256 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011427 $ 0,00011427 $ 0,00011427 Узнайте больше о цене dHealth (DHP)

Токеномика dHealth (DHP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dHealth (DHP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DHP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DHP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DHP, изучите текущую цену DHP!

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