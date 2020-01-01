Токеномика DFS Mafia V2 (DFSM) Откройте для себя ключевую информацию о DFS Mafia V2 (DFSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DFS Mafia V2 (DFSM) We are a deflationary token on the bsc network who recently launched a full scale fantasy sports platform with crypto integration. Our focus is merging the worlds of fantasy sports and crypto while bringing a unique and innovative experience to the space. Planned utilities also include our NFT marketplace, metaverse implementations, staking, and more. Официальный сайт: https://www.dfs-mafia.com/ Купить DFSM сейчас!

Токеномика и анализ цен DFS Mafia V2 (DFSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DFS Mafia V2 (DFSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 408,28B $ 408,28B $ 408,28B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 141,97K $ 141,97K $ 141,97K Исторический максимум: $ 0,00001839 $ 0,00001839 $ 0,00001839 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DFS Mafia V2 (DFSM)

Токеномика DFS Mafia V2 (DFSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DFS Mafia V2 (DFSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DFSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DFSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DFSM, изучите текущую цену DFSM!

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