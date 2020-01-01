Токеномика dextoro (DTR)

Токеномика dextoro (DTR)

Откройте для себя ключевую информацию о dextoro (DTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о dextoro (DTR)

The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone.

$DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn.

$DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it.

Официальный сайт:
https://www.dextoro.com/
Whitepaper:
https://www.dextoro.com/dtr

Токеномика и анализ цен dextoro (DTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене dextoro (DTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M
Общее предложение:
$ 999,03M
$ 999,03M$ 999,03M
Оборотное предложение:
$ 999,03M
$ 999,03M$ 999,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M
Исторический максимум:
$ 0,00895442
$ 0,00895442$ 0,00895442
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00141129
$ 0,00141129$ 0,00141129

Токеномика dextoro (DTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики dextoro (DTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTR, изучите текущую цену DTR!

Прогноз цены DTR

Хотите узнать, куда может двигаться DTR? Наша страница прогноза цены DTR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.