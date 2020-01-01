Токеномика dextoro (DTR) Откройте для себя ключевую информацию о dextoro (DTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dextoro (DTR) The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone. $DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn. $DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it. Официальный сайт: https://www.dextoro.com/ Whitepaper: https://www.dextoro.com/dtr Купить DTR сейчас!

Токеномика и анализ цен dextoro (DTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dextoro (DTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Общее предложение: $ 999,03M $ 999,03M $ 999,03M Оборотное предложение: $ 999,03M $ 999,03M $ 999,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Исторический максимум: $ 0,00895442 $ 0,00895442 $ 0,00895442 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00141129 $ 0,00141129 $ 0,00141129 Узнайте больше о цене dextoro (DTR)

Токеномика dextoro (DTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dextoro (DTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTR, изучите текущую цену DTR!

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