Токеномика dexSHARE (DEXSHARE) Откройте для себя ключевую информацию о dexSHARE (DEXSHARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dexSHARE (DEXSHARE) dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Официальный сайт: https://www.dexfinance.com/ Whitepaper: https://www.dexfinance.com/documentation/ Купить DEXSHARE сейчас!

Токеномика и анализ цен dexSHARE (DEXSHARE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dexSHARE (DEXSHARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 400,73 $ 400,73 $ 400,73 Общее предложение: $ 67,16K $ 67,16K $ 67,16K Оборотное предложение: $ 19,61K $ 19,61K $ 19,61K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,37K $ 1,37K $ 1,37K Исторический максимум: $ 414,96 $ 414,96 $ 414,96 Исторический минимум: $ 0,00209527 $ 0,00209527 $ 0,00209527 Текущая цена: $ 0,02043777 $ 0,02043777 $ 0,02043777 Узнайте больше о цене dexSHARE (DEXSHARE)

Токеномика dexSHARE (DEXSHARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dexSHARE (DEXSHARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEXSHARE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEXSHARE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEXSHARE, изучите текущую цену DEXSHARE!

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