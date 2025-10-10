Токеномика Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Откройте для себя ключевую информацию о Dex Trending Fund 6900 (DTF6900), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dex Trending Fund 6900 (DTF6900), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,53K $ 16,53K $ 16,53K Общее предложение: $ 815,86M $ 815,86M $ 815,86M Оборотное предложение: $ 815,86M $ 815,86M $ 815,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,53K $ 16,53K $ 16,53K Исторический максимум: $ 0,00127758 $ 0,00127758 $ 0,00127758 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Купить DTF6900 сейчас!

Информация о Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It's also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork. Официальный сайт: https://revshare.dev/token/DTFc41ZXq8Mr84pLD6J68YgyhxNmvJ9qnvZQKCotPZPg

Токеномика Dex Trending Fund 6900 (DTF6900): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DTF6900, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DTF6900. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTF6900, изучите текущую цену DTF6900!

