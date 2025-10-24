Текущая цена Dex Trending Fund 6900 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DTF6900 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DTF6900 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dex Trending Fund 6900 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DTF6900 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DTF6900 прямо сейчас на MEXC.

Цена Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Не в листинге

Текущая цена 1 DTF6900 в USD:

--
----
+7,00%1D
mexc
USD
График цены Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) в реальном времени
Информация о ценах Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00127758
$ 0,00127758$ 0,00127758

$ 0
$ 0$ 0

+0,48%

+7,04%

-4,53%

-4,53%

Текущая цена Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) составляет --. За последние 24 часа DTF6900 торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DTF6900 за все время составляет $ 0,00127758, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DTF6900 изменился на +0,48% за последний час, на +7,04% за 24 часа и на -4,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

$ 10,94K
$ 10,94K$ 10,94K

--
----

$ 10,94K
$ 10,94K$ 10,94K

815,86M
815,86M 815,86M

815 858 279,47
815 858 279,47 815 858 279,47

Текущая рыночная капитализация Dex Trending Fund 6900 составляет $ 10,94K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DTF6900 составляет 815,86M, а общее предложение – 815858279.47. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,94K.

История цен Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) в USD

За сегодня изменение цены Dex Trending Fund 6900 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dex Trending Fund 6900 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dex Trending Fund 6900 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dex Trending Fund 6900 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,04%
30 дней$ 0-35,82%
60 дней$ 0-96,76%
90 дней$ 0--

Что такое Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Dex Trending Fund 6900 (USD)

Сколько будет стоить Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dex Trending Fund 6900.

Токеномика Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Понимание токеномики Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DTF6900 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Сколько стоит Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) на сегодня?
Актуальная цена DTF6900 в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DTF6900 в USD?
Текущая цена DTF6900 в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dex Trending Fund 6900?
Рыночная капитализация DTF6900 составляет $ 10,94K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DTF6900?
Циркулирующее предложение DTF6900 составляет 815,86M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DTF6900?
DTF6900 достиг максимальной цены (ATH) в 0,00127758 USD.
Какова была минимальная цена DTF6900 за все время (ATL)?
DTF6900 достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DTF6900?
Объем торгов за последние 24 часа для DTF6900 составляет -- USD.
Вырастет ли DTF6900 в цене в этом году?
DTF6900 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DTF6900 для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.