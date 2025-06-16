Цена Devs are working (DAW)
Текущая цена Devs are working (DAW) сегодня составляет 0,0008123 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 809,82K USD. Цена DAW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Devs are working:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Devs are working в течение дня составляет +8,54%
- Оборотное предложение составляет 999,92M USD
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За сегодня изменение цены Devs are working на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Devs are working на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Devs are working на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Devs are working на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+8,54%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Devs are working: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1,40%
+8,54%
--
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DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.
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₸0,416344365
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