Цена Devil Finance (DEVIL)
Текущая цена Devil Finance (DEVIL) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DEVIL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Devil Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 62.23 USD
- Изменение цены Devil Finance в течение дня составляет +7.10%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Devil Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Devil Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Devil Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Devil Finance на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+7.10%
|30 дней
|$ 0
|-20.49%
|60 дней
|$ 0
|-17.39%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Devil Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.43%
+7.10%
-6.92%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Our project is about producing passive income, buying IRL Merchandise with digital currency, and fighting to the death with collectable Devil Dogs to earn DEVIL. What makes your project unique? Our project gives the consumer many things to do with their currency than to just have them hold it. History of your project. Devil Finance was originally just a yield aggregator on the Fantom Network. However, now it is a yield aggregator, a marketplace, and a place to play games to risk and earn currency. What’s next for your project? We are looking to add a Devil Dog card game for people who want to engage in activities with their tokens. What can your token be used for? Right now, DEVIL can be used in a slot machine, to buy Physical Merchandise, to eventually buy Devil Dog NFTS, to put in vaults to earn passive income, and can be used for any other projects in the future.
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