Токеномика DeVault (DVT) Откройте для себя ключевую информацию о DeVault (DVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeVault (DVT) DeVault is a community governed and driven digital economy designed around the end user. DeVault offers a custom Cold Rewards system for long-term hodlers akin to a Mileage program as well as lets 100% of users participate in governance and cold rewards, no masternodes, no ICO. Just a Proof of Work driven community economy. Официальный сайт: https://www.devault.cc/ Купить DVT сейчас!

Токеномика и анализ цен DeVault (DVT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeVault (DVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,00K $ 37,00K $ 37,00K Общее предложение: $ 615,70M $ 615,70M $ 615,70M Оборотное предложение: $ 615,70M $ 615,70M $ 615,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,00K $ 37,00K $ 37,00K Исторический максимум: $ 0,068523 $ 0,068523 $ 0,068523 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DeVault (DVT)

Токеномика DeVault (DVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeVault (DVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DVT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DVT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DVT, изучите текущую цену DVT!

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