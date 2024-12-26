Цена DEV IS FISH (DIF)
Текущая цена DEV IS FISH (DIF) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 130.15K USD. Цена DIF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DEV IS FISH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 111.11 USD
- Изменение цены DEV IS FISH в течение дня составляет -4.54%
- Оборотное предложение составляет 10.00B USD
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За сегодня изменение цены DEV IS FISH на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DEV IS FISH на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DEV IS FISH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DEV IS FISH на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-4.54%
|30 дней
|$ 0
|+23.66%
|60 дней
|$ 0
|-25.49%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DEV IS FISH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2.00%
-4.54%
+16.58%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Dev Is Fish is a unique community-driven project led by a dedicated and experienced team. It’s a playful takeover of a memecoin on the Sui network, with a twist: the developer is literally a fish, often live on Telegram video chats almost 24/7 (though even fish need sleep). The concept cleverly ties into Sui, known as the "chain of water," aligning with the trend of successful water-themed memecoins. With strong backing from some of the most respected figures in the Sui ecosystem, Dev Is Fish is positioned to become a top contender among the largest tokens and communities on the network.
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