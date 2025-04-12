Цена Deutsche Mark (DDM)
Текущая цена Deutsche Mark (DDM) сегодня составляет 1.039 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DDM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Deutsche Mark:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.27K USD
- Изменение цены Deutsche Mark в течение дня составляет -0.19%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Deutsche Mark на USD составило $ -0.001998613893327.
За последние 30 дней изменение цены Deutsche Mark на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Deutsche Mark на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Deutsche Mark на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.001998613893327
|-0.19%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Deutsche Mark: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.00%
-0.19%
-0.04%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Deutsche Mark (DDM) is a stablecoin built on the Polygon blockchain, designed to provide a secure, reliable, and efficient means of digital transactions. Unlike algorithmic stablecoins, DDM is backed by real financial assets, ensuring price stability and minimizing volatility. The project’s goal is to bridge the gap between traditional finance and blockchain-based payments, allowing users to transact with confidence. By leveraging Polygon’s high-speed and low-cost blockchain infrastructure, Deutsche Mark (DDM) enables instant and low-fee transactions for businesses, individuals, and institutions. The project focuses on financial transparency and compliance, ensuring that reserves are managed responsibly and verifiable through regular audits. DDM aims to become a trusted medium of exchange for cross-border transactions, online payments, and financial settlements.
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