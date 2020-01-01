Токеномика Derby Stars RUN (DSRUN) Откройте для себя ключевую информацию о Derby Stars RUN (DSRUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Derby Stars RUN (DSRUN) What is the project about? Derby Stars game is all about raising and racing horses. The goal of the game is to breed, grow, train, and trade your horse NFTs, as well as compete in PVE and PVP races, in order to earn tokens as rewards. What makes your project unique? Because of Uma Musume Pretty Derby, Horse racing game genre is a booming field in the world. But unfortunately, I could not find any dominant or entertaining horse racing games in Web 3 yet. We have experience developing the successful mobile horse racing game known as Derby Days 10 years ago. Now all the members are reunited in order to prove that we can make a great Web 3 horse racing game once again. History of your project. Core team came from big game companies like EA, Nexon, NC, Com2us, Jam City, etc. The team size is around 30 people. 90% are for Game Development and 10% who know Web3 very well are for Business. We together developed Derby days 10 years ago and now we together are developing the derby stars again. What’s next for your project? The game is scheduled to be released on August 7th. After releasing Derby Stars, we would focus on marketing for user acquisition and update for Rental system and new content. What can your token be used for? RUN tokens have a fixed max supply (500M) and act as a fuel for Derby Stars ecosystem. Официальный сайт: https://www.derbystars.com/ Whitepaper: https://whitepaper.derbystars.com/ Купить DSRUN сейчас!

Токеномика и анализ цен Derby Stars RUN (DSRUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Derby Stars RUN (DSRUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 151,50K $ 151,50K $ 151,50K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 243,80M $ 243,80M $ 243,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 310,70K $ 310,70K $ 310,70K Исторический максимум: $ 0,185603 $ 0,185603 $ 0,185603 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00062139 $ 0,00062139 $ 0,00062139 Узнайте больше о цене Derby Stars RUN (DSRUN)

Токеномика Derby Stars RUN (DSRUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Derby Stars RUN (DSRUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DSRUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DSRUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSRUN, изучите текущую цену DSRUN!

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