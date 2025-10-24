Текущая цена DePhyneAI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DPHYAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DPHYAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DePhyneAI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DPHYAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DPHYAI прямо сейчас на MEXC.

Логотип DePhyneAI

Цена DePhyneAI (DPHYAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 DPHYAI в USD:

--
----
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены DePhyneAI (DPHYAI) в реальном времени
Информация о ценах DePhyneAI (DPHYAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена DePhyneAI (DPHYAI) составляет --. За последние 24 часа DPHYAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DPHYAI за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DPHYAI изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DePhyneAI (DPHYAI)

$ 4,74K
$ 4,74K$ 4,74K

--
----

$ 4,74K
$ 4,74K$ 4,74K

999,25M
999,25M 999,25M

999 253 115,451224
999 253 115,451224 999 253 115,451224

Текущая рыночная капитализация DePhyneAI составляет $ 4,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DPHYAI составляет 999,25M, а общее предложение – 999253115.451224. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,74K.

История цен DePhyneAI (DPHYAI) в USD

За сегодня изменение цены DePhyneAI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DePhyneAI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DePhyneAI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DePhyneAI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-16,10%
60 дней$ 0-17,29%
90 дней$ 0--

Что такое DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.

  1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.

What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:

Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:

Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:

Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

Источник DePhyneAI (DPHYAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DePhyneAI (USD)

Сколько будет стоить DePhyneAI (DPHYAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DePhyneAI (DPHYAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DePhyneAI.

Проверьте прогноз цены DePhyneAI!

DPHYAI на местную валюту

Токеномика DePhyneAI (DPHYAI)

Понимание токеномики DePhyneAI (DPHYAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DPHYAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DePhyneAI (DPHYAI)

Сколько стоит DePhyneAI (DPHYAI) на сегодня?
Актуальная цена DPHYAI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DPHYAI в USD?
Текущая цена DPHYAI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DePhyneAI?
Рыночная капитализация DPHYAI составляет $ 4,74K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DPHYAI?
Циркулирующее предложение DPHYAI составляет 999,25M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DPHYAI?
DPHYAI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена DPHYAI за все время (ATL)?
DPHYAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DPHYAI?
Объем торгов за последние 24 часа для DPHYAI составляет -- USD.
Вырастет ли DPHYAI в цене в этом году?
DPHYAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DPHYAI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии DePhyneAI (DPHYAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

