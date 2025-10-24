Что такое DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world. 1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy. What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports: Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications: Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes: Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

Источник DePhyneAI (DPHYAI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены DePhyneAI (USD)

Сколько будет стоить DePhyneAI (DPHYAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DePhyneAI (DPHYAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DePhyneAI.

DPHYAI на местную валюту

Токеномика DePhyneAI (DPHYAI)

Понимание токеномики DePhyneAI (DPHYAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DPHYAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DePhyneAI (DPHYAI) Сколько стоит DePhyneAI (DPHYAI) на сегодня? Актуальная цена DPHYAI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DPHYAI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DPHYAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DePhyneAI? Рыночная капитализация DPHYAI составляет $ 4,74K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DPHYAI? Циркулирующее предложение DPHYAI составляет 999,25M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DPHYAI? DPHYAI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена DPHYAI за все время (ATL)? DPHYAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DPHYAI? Объем торгов за последние 24 часа для DPHYAI составляет -- USD . Вырастет ли DPHYAI в цене в этом году? DPHYAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DPHYAI для более подробного анализа.

