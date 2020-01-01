Токеномика Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Откройте для себя ключевую информацию о Department Of Gains Coin (D.O.G.C), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Department Of Gains Coin (D.O.G.C) At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. Официальный сайт: https://dogccrypto.com/ Whitepaper: https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper Купить D.O.G.C сейчас!

Токеномика и анализ цен Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Department Of Gains Coin (D.O.G.C), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,29K $ 30,29K $ 30,29K Общее предложение: $ 921,55M $ 921,55M $ 921,55M Оборотное предложение: $ 921,55M $ 921,55M $ 921,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,29K $ 30,29K $ 30,29K Исторический максимум: $ 0,00131648 $ 0,00131648 $ 0,00131648 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Токеномика Department Of Gains Coin (D.O.G.C): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Department Of Gains Coin (D.O.G.C) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов D.O.G.C, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов D.O.G.C. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой D.O.G.C, изучите текущую цену D.O.G.C!

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