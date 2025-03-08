Цена Department Of Gains Coin (D.O.G.C)
Текущая цена Department Of Gains Coin (D.O.G.C) сегодня составляет 0.00088381 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 818.04K USD. Цена D.O.G.C к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Department Of Gains Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.24K USD
- Изменение цены Department Of Gains Coin в течение дня составляет -3.00%
- Оборотное предложение составляет 921.56M USD
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За сегодня изменение цены Department Of Gains Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Department Of Gains Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Department Of Gains Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Department Of Gains Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.00%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Department Of Gains Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.12%
-3.00%
-20.98%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.
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