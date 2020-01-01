Токеномика Demole (DMLG) Откройте для себя ключевую информацию о Demole (DMLG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Demole (DMLG) Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors. Официальный сайт: https://www.demole.io/ Купить DMLG сейчас!

Токеномика и анализ цен Demole (DMLG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Demole (DMLG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,81K $ 1,81K $ 1,81K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 317,00M $ 317,00M $ 317,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,86K $ 2,86K $ 2,86K Исторический максимум: $ 0,522796 $ 0,522796 $ 0,522796 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Demole (DMLG)

Токеномика Demole (DMLG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Demole (DMLG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMLG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMLG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMLG, изучите текущую цену DMLG!

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