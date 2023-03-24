Токеномика Delrey Inu (DELREY) Откройте для себя ключевую информацию о Delrey Inu (DELREY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Delrey Inu (DELREY) What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community. Официальный сайт: https://delreyinu.org/ Whitepaper: https://github.com/delreyinu/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf Купить DELREY сейчас!

Токеномика и анализ цен Delrey Inu (DELREY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Delrey Inu (DELREY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,07K $ 43,07K $ 43,07K Исторический максимум: $ 1,34 $ 1,34 $ 1,34 Исторический минимум: $ 0,01658828 $ 0,01658828 $ 0,01658828 Текущая цена: $ 0,04306663 $ 0,04306663 $ 0,04306663 Узнайте больше о цене Delrey Inu (DELREY)

Токеномика Delrey Inu (DELREY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Delrey Inu (DELREY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DELREY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DELREY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DELREY, изучите текущую цену DELREY!

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