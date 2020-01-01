Токеномика DELAY (DELAY) Откройте для себя ключевую информацию о DELAY (DELAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DELAY (DELAY) $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. Официальный сайт: https://www.delayed.af/ Купить DELAY сейчас!

Токеномика и анализ цен DELAY (DELAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DELAY (DELAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,00K $ 19,00K $ 19,00K Общее предложение: $ 952,40M $ 952,40M $ 952,40M Оборотное предложение: $ 713,06M $ 713,06M $ 713,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,38K $ 25,38K $ 25,38K Исторический максимум: $ 0,00153463 $ 0,00153463 $ 0,00153463 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DELAY (DELAY)

Токеномика DELAY (DELAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DELAY (DELAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DELAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DELAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DELAY, изучите текущую цену DELAY!

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