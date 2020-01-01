Токеномика Degree Crypto (DCT)

Токеномика Degree Crypto (DCT)

Откройте для себя ключевую информацию о Degree Crypto (DCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Degree Crypto (DCT)

We are a digital payment using blockchain technology,P2P Digital Platform and smart crypto-currency digital wallet

Официальный сайт:
https://degreecrypto.com/

Токеномика и анализ цен Degree Crypto (DCT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degree Crypto (DCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 591,66K
$ 591,66K$ 591,66K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,21M
$ 2,21M$ 2,21M
Исторический максимум:
$ 752,4
$ 752,4$ 752,4
Исторический минимум:
$ 3,64
$ 3,64$ 3,64
Текущая цена:
$ 3,74
$ 3,74$ 3,74

Токеномика Degree Crypto (DCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Degree Crypto (DCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DCT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DCT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCT, изучите текущую цену DCT!

Прогноз цены DCT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.