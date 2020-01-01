Токеномика Degen The Otter (DGEN) Откройте для себя ключевую информацию о Degen The Otter (DGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Degen The Otter (DGEN) The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Официальный сайт: https://www.degenottercoin.com/ Купить DGEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Degen The Otter (DGEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degen The Otter (DGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,30K $ 6,30K $ 6,30K Общее предложение: $ 997,03M $ 997,03M $ 997,03M Оборотное предложение: $ 940,28M $ 940,28M $ 940,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,68K $ 6,68K $ 6,68K Исторический максимум: $ 0,0011652 $ 0,0011652 $ 0,0011652 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Degen The Otter (DGEN)

Токеномика Degen The Otter (DGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Degen The Otter (DGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DGEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DGEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DGEN, изучите текущую цену DGEN!

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