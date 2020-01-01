Токеномика DEFY (DEFY) Откройте для себя ключевую информацию о DEFY (DEFY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DEFY (DEFY) DEFY is the utility token of DEFY, a play-to-earn NFT Blockchain mobile game. DEFY immerses players in a metaverse that bridges the virtual and physical worlds, fusing hyper casual code breaking gameplay, learn-to-earn elements and real world exploration with AR adventures. Whitepaper: https://docs.defydisrupt.io/whitepaper/ Купить DEFY сейчас!

Токеномика и анализ цен DEFY (DEFY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEFY (DEFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,38K $ 45,38K $ 45,38K Исторический максимум: $ 0,02844872 $ 0,02844872 $ 0,02844872 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00001815 $ 0,00001815 $ 0,00001815 Узнайте больше о цене DEFY (DEFY)

Токеномика DEFY (DEFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEFY (DEFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEFY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEFY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFY, изучите текущую цену DEFY!

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