Цена DeFi Franc (DCHF)
Текущая цена DeFi Franc (DCHF) сегодня составляет 0.835691 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DCHF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DeFi Franc:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 26.49 USD
- Изменение цены DeFi Franc в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены DeFi Franc на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DeFi Franc на USD составило $ -0.1960602955.
За последние 60 дней изменение цены DeFi Franc на USD составило $ -0.0869903353.
За последние 90 дней изменение цены DeFi Franc на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0.1960602955
|-23.46%
|60 дней
|$ -0.0869903353
|-10.40%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DeFi Franc: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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0.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Defi Franc (in short DCHF) is an overcollateralized stablecoin pegged to the value of one Swiss Franc. The decentralized borrowing protocol allows drawing 0% interest loans against ETH, wBTC and interest bearing assets (LP Tokens) used as collateral. The protocol offers capital efficiency borrowing thanks to a minimum collateral ratio of 110%. The DeFi Franc protocol is a friendly fork and further developed version of the Liquity protocol and their stablecoin LUSD. In comparison, the DCHF is pegged to the value of one Swiss Franc (CHF) instead of the USD, allows for more collateral types and is designed to support native leverage on cryptos and Yield Generating Assets. At any time the DCHF can be redeemed against the underlying collateral at face value of one CHF. Because the DCHF from the taken Loans are freshly minted, the DeFi Franc does not suffer from a rat’s tail like assets that went through coin-mixers. Therefore new DCHFs are fungible.
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