Токеномика Defender Bot (DFNDR) Откройте для себя ключевую информацию о Defender Bot (DFNDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Defender Bot (DFNDR) Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Официальный сайт: https://defenderbot.tech Купить DFNDR сейчас!

Токеномика и анализ цен Defender Bot (DFNDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Defender Bot (DFNDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 206,45K $ 206,45K $ 206,45K Общее предложение: $ 82,88M $ 82,88M $ 82,88M Оборотное предложение: $ 82,88M $ 82,88M $ 82,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 206,45K $ 206,45K $ 206,45K Исторический максимум: $ 0,299994 $ 0,299994 $ 0,299994 Исторический минимум: $ 0,00204416 $ 0,00204416 $ 0,00204416 Текущая цена: $ 0,00248846 $ 0,00248846 $ 0,00248846 Узнайте больше о цене Defender Bot (DFNDR)

Токеномика Defender Bot (DFNDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Defender Bot (DFNDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DFNDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DFNDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DFNDR, изучите текущую цену DFNDR!

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