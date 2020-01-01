Токеномика Defender Bot (DFNDR)

Токеномика Defender Bot (DFNDR)

Откройте для себя ключевую информацию о Defender Bot (DFNDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

Официальный сайт:
https://defenderbot.tech

Токеномика и анализ цен Defender Bot (DFNDR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Defender Bot (DFNDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 206,45K
$ 206,45K$ 206,45K
Общее предложение:
$ 82,88M
$ 82,88M$ 82,88M
Оборотное предложение:
$ 82,88M
$ 82,88M$ 82,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 206,45K
$ 206,45K$ 206,45K
Исторический максимум:
$ 0,299994
$ 0,299994$ 0,299994
Исторический минимум:
$ 0,00204416
$ 0,00204416$ 0,00204416
Текущая цена:
$ 0,00248846
$ 0,00248846$ 0,00248846

Токеномика Defender Bot (DFNDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Defender Bot (DFNDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DFNDR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DFNDR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DFNDR, изучите текущую цену DFNDR!

Прогноз цены DFNDR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.