Что такое DEEZ NUTS (DEEZNUTS)

Deez Nuts Game is a fun, meme-driven gaming project leveraging the popularity of internet culture to create engaging, fast-paced games. Our flagship game, "Deez Nuts," is a lighthearted, easy-to-play game designed to appeal to a wide audience, from casual gamers to meme enthusiasts. Built on blockchain technology, Deez Nuts Game allows players to enjoy a seamless gaming experience while participating in the ever-evolving world of digital assets.

Источник DEEZ NUTS (DEEZNUTS) Официальный веб-сайт