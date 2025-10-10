Токеномика Deeptrail (DPTL) Откройте для себя ключевую информацию о Deeptrail (DPTL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Deeptrail (DPTL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deeptrail (DPTL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,10K $ 4,10K $ 4,10K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,10K $ 4,10K $ 4,10K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Deeptrail (DPTL) Купить DPTL сейчас!

Информация о Deeptrail (DPTL) Deeptrail is a Solana-based AI-powered analytics protocol focused on detecting on-chain anomalies, wallet behaviors, and market manipulation patterns in real time. The project combines a custom-built scanner engine with AI logic to provide forensic-grade insights for traders and analysts. Deeptrail offers a live terminal, a fully functional Chrome Extension, and an upcoming Telegram Mini App that allows token analysis and direct trading from chat. The $DPTL token acts as the access layer to unlock advanced features, roles, and signal utilities across the platform. Deeptrail is not a trading tool — it's a predictive infrastructure for those who move before the crowd. All key logic is verifiable on-chain and open to community feedback. Официальный сайт: https://www.deeptrailforge.com/ Whitepaper: https://deeptrailforge.gitbook.io/deeptrailforge

Токеномика Deeptrail (DPTL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Deeptrail (DPTL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DPTL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DPTL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DPTL, изучите текущую цену DPTL!

