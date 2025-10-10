Токеномика Deeptrail (DPTL)
Токеномика и анализ цен Deeptrail (DPTL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deeptrail (DPTL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Deeptrail (DPTL)
Deeptrail is a Solana-based AI-powered analytics protocol focused on detecting on-chain anomalies, wallet behaviors, and market manipulation patterns in real time. The project combines a custom-built scanner engine with AI logic to provide forensic-grade insights for traders and analysts. Deeptrail offers a live terminal, a fully functional Chrome Extension, and an upcoming Telegram Mini App that allows token analysis and direct trading from chat. The $DPTL token acts as the access layer to unlock advanced features, roles, and signal utilities across the platform. Deeptrail is not a trading tool — it's a predictive infrastructure for those who move before the crowd. All key logic is verifiable on-chain and open to community feedback.
Токеномика Deeptrail (DPTL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Deeptrail (DPTL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DPTL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DPTL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DPTL, изучите текущую цену DPTL!
Прогноз цены DPTL
Хотите узнать, куда может двигаться DPTL? Наша страница прогноза цены DPTL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
