Токеномика DeepOnion (ONION) Откройте для себя ключевую информацию о DeepOnion (ONION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeepOnion (ONION) "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Официальный сайт: https://deeponion.org Купить ONION сейчас!

Токеномика и анализ цен DeepOnion (ONION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeepOnion (ONION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 641,99K $ 641,99K $ 641,99K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 20,08M $ 20,08M $ 20,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 20,2 $ 20,2 $ 20,2 Исторический минимум: $ 0,00312193 $ 0,00312193 $ 0,00312193 Текущая цена: $ 0,03196408 $ 0,03196408 $ 0,03196408 Узнайте больше о цене DeepOnion (ONION)

Токеномика DeepOnion (ONION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeepOnion (ONION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONION, изучите текущую цену ONION!

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