Токеномика Deep Whales AI (DEEPAI) Откройте для себя ключевую информацию о Deep Whales AI (DEEPAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Deep Whales AI (DEEPAI) Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading. Официальный сайт: https://www.deepwhalesai.ai/ Купить DEEPAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Deep Whales AI (DEEPAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deep Whales AI (DEEPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 515,65K $ 515,65K $ 515,65K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 515,65K $ 515,65K $ 515,65K Исторический максимум: $ 0,02594765 $ 0,02594765 $ 0,02594765 Исторический минимум: $ 0,00317829 $ 0,00317829 $ 0,00317829 Текущая цена: $ 0,00515056 $ 0,00515056 $ 0,00515056 Узнайте больше о цене Deep Whales AI (DEEPAI)

Токеномика Deep Whales AI (DEEPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Deep Whales AI (DEEPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEEPAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEEPAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEEPAI, изучите текущую цену DEEPAI!

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