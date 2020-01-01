Токеномика Dedium (DEDI) Откройте для себя ключевую информацию о Dedium (DEDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dedium (DEDI) Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing. Официальный сайт: https://dedium.io/ Whitepaper: https://dedium.io/whitepaper.pdf Купить DEDI сейчас!

Токеномика и анализ цен Dedium (DEDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dedium (DEDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 923,81K $ 923,81K $ 923,81K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,62M $ 4,62M $ 4,62M Исторический максимум: $ 0,12706 $ 0,12706 $ 0,12706 Исторический минимум: $ 0,01502524 $ 0,01502524 $ 0,01502524 Текущая цена: $ 0,01847611 $ 0,01847611 $ 0,01847611 Узнайте больше о цене Dedium (DEDI)

Токеномика Dedium (DEDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dedium (DEDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEDI, изучите текущую цену DEDI!

Прогноз цены DEDI Хотите узнать, куда может двигаться DEDI? Наша страница прогноза цены DEDI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEDI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!