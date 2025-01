Что такое Decentralized Vulnerability Platform (DVP)

DVP (Decentralized Vulnerability Platform) is an international community of information security professionals (White Hats). The platform endeavors to build, leveraging on Blockchain technologies and utilizing Blockchain-based token as a key incentive, a technology driven global community and ecosystem that brings organizations, Blockchain projects and White Hats together, creating a sustainable secure environment for the Blockchain industry as a whole.

Источник Decentralized Vulnerability Platform (DVP) Официальный веб-сайт