Что такое Decentralized Music Chain (DMCC)

DMCCs are utility tokens that can be used within DiscoverFeed, DiscoverFeed has taken the top clubs in the real world and developed Metaclubs using Digital Twin technology, which allows you to experience music and socializing in a Metaclub anytime you have internet access. DiscoverFeed has already signed up several clubs in Japan, Korea, and the Philippines, and will continue to add more exciting clubs to DiscoverFeed. We will provide you with a great club experience that you would not be able to go to on a daily basis.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Decentralized Music Chain (DMCC) Whitepaper Официальный веб-сайт