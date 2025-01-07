Цена Decentralized Music Chain (DMCC)
Текущая цена Decentralized Music Chain (DMCC) сегодня составляет 0.00769732 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DMCC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Decentralized Music Chain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 20.02K USD
- Изменение цены Decentralized Music Chain в течение дня составляет +8.42%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Decentralized Music Chain на USD составило $ +0.00059753.
За последние 30 дней изменение цены Decentralized Music Chain на USD составило $ +0.0461266704.
За последние 60 дней изменение цены Decentralized Music Chain на USD составило $ -0.0020044921.
За последние 90 дней изменение цены Decentralized Music Chain на USD составило $ -0.014886582317904476.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00059753
|+8.42%
|30 дней
|$ +0.0461266704
|+599.26%
|60 дней
|$ -0.0020044921
|-26.04%
|90 дней
|$ -0.014886582317904476
|-65.91%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Decentralized Music Chain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3.77%
+8.42%
+353.52%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
DMCCs are utility tokens that can be used within DiscoverFeed, DiscoverFeed has taken the top clubs in the real world and developed Metaclubs using Digital Twin technology, which allows you to experience music and socializing in a Metaclub anytime you have internet access. DiscoverFeed has already signed up several clubs in Japan, Korea, and the Philippines, and will continue to add more exciting clubs to DiscoverFeed. We will provide you with a great club experience that you would not be able to go to on a daily basis.
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