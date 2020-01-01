Токеномика Decentralized AI Organization (DAIO) Откройте для себя ключевую информацию о Decentralized AI Organization (DAIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decentralized AI Organization (DAIO) The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain. Официальный сайт: https://daio.world/ Whitepaper: https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem Купить DAIO сейчас!

Токеномика и анализ цен Decentralized AI Organization (DAIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentralized AI Organization (DAIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,51K $ 5,51K $ 5,51K Общее предложение: $ 998,28M $ 998,28M $ 998,28M Оборотное предложение: $ 998,28M $ 998,28M $ 998,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,51K $ 5,51K $ 5,51K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Decentralized AI Organization (DAIO)

Токеномика Decentralized AI Organization (DAIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decentralized AI Organization (DAIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAIO, изучите текущую цену DAIO!

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