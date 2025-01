Что такое Decanect (DCNT)

Decanect provides Web3 Data and Analytic tools that deliver insights on new token launches, memes and alt coins. Our proprietary software uses custom algorithms, machine learning insights and AI to scan all new token launches and provide a risk assessment for each token launch. In addition new tokens are continuously scanned and our risk assessment scores are updated in real time. This saves research time and helps users avoid risky investments. Our goal is keep DefFi users as safe as possible.

Источник Decanect (DCNT) Официальный веб-сайт