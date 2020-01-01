Токеномика DDAO Hunters (DDAO) Откройте для себя ключевую информацию о DDAO Hunters (DDAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DDAO Hunters (DDAO) "DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars: Fund

NFT & META Fund

Game Guild

Yield Farming Fund

Accelerator Program

Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments." Официальный сайт: https://defihuntersdao.club/ Whitepaper: https://ddao-hunters.gitbook.io/whitepaper/about/ddao-hunters Купить DDAO сейчас!

Токеномика и анализ цен DDAO Hunters (DDAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DDAO Hunters (DDAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 330,89K $ 330,89K $ 330,89K Исторический максимум: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Исторический минимум: $ 0,01009222 $ 0,01009222 $ 0,01009222 Текущая цена: $ 0,01575677 $ 0,01575677 $ 0,01575677 Узнайте больше о цене DDAO Hunters (DDAO)

Токеномика DDAO Hunters (DDAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DDAO Hunters (DDAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DDAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DDAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DDAO, изучите текущую цену DDAO!

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