Цена DDAO Hunters (DDAO)
Текущая цена DDAO Hunters (DDAO) сегодня составляет 0.02830842 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DDAO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DDAO Hunters:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.91K USD
- Изменение цены DDAO Hunters в течение дня составляет +5.20%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене DDAO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах DDAO.
За сегодня изменение цены DDAO Hunters на USD составило $ +0.00140021.
За последние 30 дней изменение цены DDAO Hunters на USD составило $ -0.0044900664.
За последние 60 дней изменение цены DDAO Hunters на USD составило $ -0.0017503860.
За последние 90 дней изменение цены DDAO Hunters на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00140021
|+5.20%
|30 дней
|$ -0.0044900664
|-15.86%
|60 дней
|$ -0.0017503860
|-6.18%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DDAO Hunters: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.48%
+5.20%
+5.43%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
"DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars: - Fund - NFT & META Fund - Game Guild - Yield Farming Fund - Accelerator Program - Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments."
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 DDAO к AUD
A$0.0455765562
|1 DDAO к GBP
￡0.0232129044
|1 DDAO к EUR
€0.0274591674
|1 DDAO к USD
$0.02830842
|1 DDAO к MYR
RM0.12738789
|1 DDAO к TRY
₺1.0029673206
|1 DDAO к JPY
¥4.4237567934
|1 DDAO к RUB
₽2.9013299658
|1 DDAO к INR
₹2.4509430036
|1 DDAO к IDR
Rp464.0723847648
|1 DDAO к PHP
₱1.657457991
|1 DDAO к EGP
￡E.1.426744368
|1 DDAO к BRL
R$0.172681362
|1 DDAO к CAD
C$0.0407641248
|1 DDAO к BDT
৳3.43947303
|1 DDAO к NGN
₦44.0940442446
|1 DDAO к UAH
₴1.1920675662
|1 DDAO к VES
Bs1.52865468
|1 DDAO к PKR
Rs7.8918213276
|1 DDAO к KZT
₸15.0255431676
|1 DDAO к THB
฿0.9735265638
|1 DDAO к TWD
NT$0.9310639338
|1 DDAO к CHF
Fr0.0257606622
|1 DDAO к HKD
HK$0.2202395076
|1 DDAO к MAD
.د.م0.2842165368