Токеномика DChef (DCHEFSOL)

Токеномика DChef (DCHEFSOL)

Откройте для себя ключевую информацию о DChef (DCHEFSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DChef (DCHEFSOL)

DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way.   The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant.   The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food.  

Официальный сайт:
https://dchef.io

Токеномика и анализ цен DChef (DCHEFSOL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DChef (DCHEFSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 166,74K
$ 166,74K$ 166,74K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 166,74K
$ 166,74K$ 166,74K
Исторический максимум:
$ 0,00135019
$ 0,00135019$ 0,00135019
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00016674
$ 0,00016674$ 0,00016674

Токеномика DChef (DCHEFSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DChef (DCHEFSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DCHEFSOL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DCHEFSOL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCHEFSOL, изучите текущую цену DCHEFSOL!

Прогноз цены DCHEFSOL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.