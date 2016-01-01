Токеномика Dawn Protocol (DAWN) Откройте для себя ключевую информацию о Dawn Protocol (DAWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dawn Protocol (DAWN) Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token. Официальный сайт: https://dawn.org/ Купить DAWN сейчас!

Токеномика и анализ цен Dawn Protocol (DAWN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dawn Protocol (DAWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,97K $ 68,97K $ 68,97K Общее предложение: $ 76,59M $ 76,59M $ 76,59M Оборотное предложение: $ 74,46M $ 74,46M $ 74,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,94K $ 70,94K $ 70,94K Исторический максимум: $ 9,63 $ 9,63 $ 9,63 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00092623 $ 0,00092623 $ 0,00092623 Узнайте больше о цене Dawn Protocol (DAWN)

Токеномика Dawn Protocol (DAWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dawn Protocol (DAWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAWN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAWN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAWN, изучите текущую цену DAWN!

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