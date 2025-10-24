Цена Dawn (DAWN)
-0,10%
+5,98%
-5,56%
-5,56%
Текущая цена Dawn (DAWN) составляет --. За последние 24 часа DAWN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DAWN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, DAWN изменился на -0,10% за последний час, на +5,98% за 24 часа и на -5,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Dawn составляет $ 6,34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DAWN составляет 970,77M, а общее предложение – 999639292.894606. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,52K.
За сегодня изменение цены Dawn на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dawn на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dawn на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dawn на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+5,98%
|30 дней
|$ 0
|-67,37%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.
At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.
When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).
Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.
The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.
In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.
Понимание токеномики Dawn (DAWN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта.
