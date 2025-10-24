Информация о ценах Dawn (DAWN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -0,10% Изменение цены (1Д) +5,98% Изменение цены (7Д) -5,56% Изменение цены (7Д) -5,56%

Текущая цена Dawn (DAWN) составляет --. За последние 24 часа DAWN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DAWN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DAWN изменился на -0,10% за последний час, на +5,98% за 24 часа и на -5,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dawn (DAWN)

Рыночная капитализация $ 6,34K$ 6,34K $ 6,34K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6,52K$ 6,52K $ 6,52K Оборотное предложение 970,77M 970,77M 970,77M Общее предложение 999 639 292,894606 999 639 292,894606 999 639 292,894606

Текущая рыночная капитализация Dawn составляет $ 6,34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DAWN составляет 970,77M, а общее предложение – 999639292.894606. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,52K.