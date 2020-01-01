Токеномика DaVinci (WTF)

Токеномика DaVinci (WTF)

Откройте для себя ключевую информацию о DaVinci (WTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DaVinci (WTF)

DaVinci is a revolutionary web3 collaborative generative AI art experiment comprised of 8,888 liquidity-backed NFT artworks, created by the community of holders in collaboration with AI.

Designed by the innovators of the first liquidity-backed NFTs, the project leverages the novel ERC-404 Protocol, facilitating direct token-NFT pairing for immediate trading on decentralized platforms.

Ownership is simplified: hold at least one complete token to claim your NFT; less than one, and the NFT is burned, enhancing scarcity. This project is more than art—it’s a historical ledger of digital creation, inviting you to be a part of its unfolding story.

Официальный сайт:
https://davinci.wtf/

Токеномика и анализ цен DaVinci (WTF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DaVinci (WTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 8,89K
$ 8,89K$ 8,89K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 116,60K
$ 116,60K$ 116,60K
Исторический максимум:
$ 405,29
$ 405,29$ 405,29
Исторический минимум:
$ 12,97
$ 12,97$ 12,97
Текущая цена:
$ 13,12
$ 13,12$ 13,12

Токеномика DaVinci (WTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DaVinci (WTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WTF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WTF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WTF, изучите текущую цену WTF!

Прогноз цены WTF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.