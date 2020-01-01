Токеномика DaVinci (WTF) Откройте для себя ключевую информацию о DaVinci (WTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DaVinci (WTF) DaVinci is a revolutionary web3 collaborative generative AI art experiment comprised of 8,888 liquidity-backed NFT artworks, created by the community of holders in collaboration with AI. Designed by the innovators of the first liquidity-backed NFTs, the project leverages the novel ERC-404 Protocol, facilitating direct token-NFT pairing for immediate trading on decentralized platforms. Ownership is simplified: hold at least one complete token to claim your NFT; less than one, and the NFT is burned, enhancing scarcity. This project is more than art—it’s a historical ledger of digital creation, inviting you to be a part of its unfolding story. Официальный сайт: https://davinci.wtf/ Купить WTF сейчас!

Токеномика и анализ цен DaVinci (WTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DaVinci (WTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 8,89K $ 8,89K $ 8,89K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,60K $ 116,60K $ 116,60K Исторический максимум: $ 405,29 $ 405,29 $ 405,29 Исторический минимум: $ 12,97 $ 12,97 $ 12,97 Текущая цена: $ 13,12 $ 13,12 $ 13,12 Узнайте больше о цене DaVinci (WTF)

Токеномика DaVinci (WTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DaVinci (WTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WTF, изучите текущую цену WTF!

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