Токеномика DataHighway (DHX) Откройте для себя ключевую информацию о DataHighway (DHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DataHighway (DHX) DataHighway's community members will ultimately be incentivized to operate a sophisticated IoT parachain based on Polkadot, where they may stake, govern, mine and otherwise participate using the new DHX token and its associated Decentralized Autonomous Organization (DAO), and Inter-Chain Data Market. Официальный сайт: https://www.datahighway.com/ Купить DHX сейчас!

Токеномика и анализ цен DataHighway (DHX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DataHighway (DHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 527,04K $ 527,04K $ 527,04K Исторический максимум: $ 79,45 $ 79,45 $ 79,45 Исторический минимум: $ 0,0023389 $ 0,0023389 $ 0,0023389 Текущая цена: $ 0,00527041 $ 0,00527041 $ 0,00527041 Узнайте больше о цене DataHighway (DHX)

Токеномика DataHighway (DHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DataHighway (DHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DHX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DHX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DHX, изучите текущую цену DHX!

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