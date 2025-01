Что такое DataHighway (DHX)

DataHighway's community members will ultimately be incentivized to operate a sophisticated IoT parachain based on Polkadot, where they may stake, govern, mine and otherwise participate using the new DHX token and its associated Decentralized Autonomous Organization (DAO), and Inter-Chain Data Market.

Источник DataHighway (DHX) Официальный веб-сайт