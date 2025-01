Что такое Data Trade Token (DTT)

The Digital Trade Alliance Chain (DTC) is a consortium blockchain platform designed to enhance global digital trade. It provides secure, efficient, and scalable infrastructure for digital asset trading, cross-border payments, and decentralized applications. With its native token DTT, DTC supports transaction fees, governance, and ecosystem incentives while enabling real-world applications like supply chain traceability, enterprise tokenization, and mobility solutions. Its purpose is to bridge blockchain technology with traditional industries, driving digital transformation and creating a robust, transparent, and interconnected global trade network.

Источник Data Trade Token (DTT) Whitepaper Официальный веб-сайт