Токеномика Dash Diamond (DASHD) Откройте для себя ключевую информацию о Dash Diamond (DASHD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dash Diamond (DASHD) Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Официальный сайт: https://dashdiamond.net/ Whitepaper: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Купить DASHD сейчас!

Токеномика и анализ цен Dash Diamond (DASHD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dash Diamond (DASHD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 521,51K $ 521,51K $ 521,51K Общее предложение: $ 450,50M $ 450,50M $ 450,50M Оборотное предложение: $ 450,50M $ 450,50M $ 450,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 521,51K $ 521,51K $ 521,51K Исторический максимум: $ 54,7 $ 54,7 $ 54,7 Исторический минимум: $ 0,00001024 $ 0,00001024 $ 0,00001024 Текущая цена: $ 0,00115762 $ 0,00115762 $ 0,00115762 Узнайте больше о цене Dash Diamond (DASHD)

Токеномика Dash Diamond (DASHD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dash Diamond (DASHD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DASHD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DASHD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DASHD, изучите текущую цену DASHD!

Прогноз цены DASHD Хотите узнать, куда может двигаться DASHD? Наша страница прогноза цены DASHD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DASHD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!