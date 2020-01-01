Токеномика Dash Diamond (DASHD)

Токеномика Dash Diamond (DASHD)

Откройте для себя ключевую информацию о Dash Diamond (DASHD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Dash Diamond (DASHD)

Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.

Официальный сайт:
https://dashdiamond.net/
Whitepaper:
https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf

Токеномика и анализ цен Dash Diamond (DASHD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dash Diamond (DASHD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 521,51K
$ 521,51K$ 521,51K
Общее предложение:
$ 450,50M
$ 450,50M$ 450,50M
Оборотное предложение:
$ 450,50M
$ 450,50M$ 450,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 521,51K
$ 521,51K$ 521,51K
Исторический максимум:
$ 54,7
$ 54,7$ 54,7
Исторический минимум:
$ 0,00001024
$ 0,00001024$ 0,00001024
Текущая цена:
$ 0,00115762
$ 0,00115762$ 0,00115762

Токеномика Dash Diamond (DASHD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dash Diamond (DASHD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DASHD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DASHD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DASHD, изучите текущую цену DASHD!

Прогноз цены DASHD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.