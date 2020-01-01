Токеномика Dark Magician Girl (DMG) Откройте для себя ключевую информацию о Dark Magician Girl (DMG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dark Magician Girl (DMG) Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way. Официальный сайт: https://dmgsol.xyz/ Купить DMG сейчас!

Токеномика и анализ цен Dark Magician Girl (DMG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dark Magician Girl (DMG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 70,61K $ 70,61K $ 70,61K Общее предложение: $ 998,75M $ 998,75M $ 998,75M Оборотное предложение: $ 998,75M $ 998,75M $ 998,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,61K $ 70,61K $ 70,61K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dark Magician Girl (DMG)

Токеномика Dark Magician Girl (DMG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dark Magician Girl (DMG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMG, изучите текущую цену DMG!

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