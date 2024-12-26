Цена Dark Magic (DMAGIC)
Текущая цена Dark Magic (DMAGIC) сегодня составляет 0.083281 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 333.12K USD. Цена DMAGIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dark Magic:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.76 USD
- Изменение цены Dark Magic в течение дня составляет -0.71%
- Оборотное предложение составляет 4.00M USD
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За сегодня изменение цены Dark Magic на USD составило $ -0.00060166050468545.
За последние 30 дней изменение цены Dark Magic на USD составило $ -0.0071414623.
За последние 60 дней изменение цены Dark Magic на USD составило $ +0.0276980280.
За последние 90 дней изменение цены Dark Magic на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00060166050468545
|-0.71%
|30 дней
|$ -0.0071414623
|-8.57%
|60 дней
|$ +0.0276980280
|+33.26%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Dark Magic: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-0.71%
-8.83%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Dark Magic is a utility token with a 1.5% transaction fee and price floor mechanics via its unique, locked liquidity pool wrapper token: Drax.. As products and partnerships are made where Dark Magic has functionality in its own and other ecosystems, the volume and transfers of Dark Magic increases. This increase also uplifts the amount of transaction fees that go towards yield farming rewards, future development, and burning where tokens are removed from supply forever. As more tokens are locked into the liquidity pool and tokens are burned, the price floor of Dark Magic increases over time, creating an exponential growth curve. As liquidity is locked, any paired tokens to Dark Magic beneath the price floor can be accessed via a call function and "swept out" to use for the benefit of the project such as creating additional yield farms and rewards for other products and actions.
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