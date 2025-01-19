Цена daoSOL (DAOSOL)

USD

График цены daoSOL (DAOSOL) в реальном времени

$306.14
$306.14$306.14
+11.50%(1D)

Цена daoSOL (DAOSOL) сегодня

Текущая цена daoSOL (DAOSOL) сегодня составляет 306.14 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DAOSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка daoSOL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.43K USD
- Изменение цены daoSOL в течение дня составляет +11.51%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели daoSOL (DAOSOL) - USD

За сегодня изменение цены daoSOL на USD составило $ +31.61.
За последние 30 дней изменение цены daoSOL на USD составило $ +136.2426475320.
За последние 60 дней изменение цены daoSOL на USD составило $ +40.2476747480.
За последние 90 дней изменение цены daoSOL на USD составило $ +121.08405198766827.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +31.61+11.51%
30 дней$ +136.2426475320+44.50%
60 дней$ +40.2476747480+13.15%
90 дней$ +121.08405198766827+65.43%

Анализ цен daoSOL (DAOSOL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен daoSOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 274.51
$ 274.51$ 274.51

$ 327.56
$ 327.56$ 327.56

$ 2,396.03
$ 2,396.03$ 2,396.03

-0.74%

+11.51%

+43.79%

Рыночная информация daoSOL (DAOSOL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.43K
$ 11.43K$ 11.43K

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Что такое daoSOL (DAOSOL)

Stake with the DAOPool to earn double rewards and support all of the Solana community! Each SOL staked in the pool is distributed to the Solana communities’ validators, with the goal of further decentralizing the network while also supporting all DAOs. This MonkeDAO initiative aims to highlight the positive, constructive features of crypto, while serving as a resource for the entire Solana ecosystem.

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Источник daoSOL (DAOSOL)

Официальный веб-сайт

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DAOSOL на местную валюту

1 DAOSOL к AUD
A$492.8854
1 DAOSOL к GBP
251.0348
1 DAOSOL к EUR
296.9558
1 DAOSOL к USD
$306.14
1 DAOSOL к MYR
RM1,377.63
1 DAOSOL к TRY
10,846.5402
1 DAOSOL к JPY
¥47,840.4978
1 DAOSOL к RUB
31,367.1044
1 DAOSOL к INR
26,505.6012
1 DAOSOL к IDR
Rp5,018,687.7216
1 DAOSOL к PHP
17,924.497
1 DAOSOL к EGP
￡E.15,374.3508
1 DAOSOL к BRL
R$1,867.454
1 DAOSOL к CAD
C$440.8416
1 DAOSOL к BDT
37,196.01
1 DAOSOL к NGN
476,852.8482
1 DAOSOL к UAH
12,891.5554
1 DAOSOL к VES
Bs16,531.56
1 DAOSOL к PKR
Rs85,345.7092
1 DAOSOL к KZT
162,492.9892
1 DAOSOL к THB
฿10,528.1546
1 DAOSOL к TWD
NT$10,068.9446
1 DAOSOL к CHF
Fr278.5874
1 DAOSOL к HKD
HK$2,381.7692
1 DAOSOL к MAD
.د.م3,073.6456